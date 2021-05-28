Глава Погранслужбы РФ ответил на претензии США по статусу залива Петра Великого

Федеральное агентство новостей / Елизавета Акимова

Первый замдиректора ФСБ России, глава Пограничной службы генерал армии Владимир Кулишов сообщил о ставящих под сомнение территориальную целостность страны США.

США не признают мотивированную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье. Кулишов напомнил, что граница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод.

Произошедший в ноябре 2020 года инцидент в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы России. Претензии США являются необоснованными с точки зрения международного права.