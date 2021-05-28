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Вашингтон проводит расследование возможного вмешательства Украины в выборы США

Политика
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Вашингтон проводит расследование возможного вмешательства Украины в выборы США
Global Look Press  / Jorge Villegas / Xinhua

Американская прокуратура ведет расследования о возможном вмешательстве чиновников Украины в президентские выборы США и их связь с бывшим главой государства Дональдом Трампом.

Прокуроры расследуют возможную связь некоторых бывших и нынешних официальных украинских лиц с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, передает The New York Times.

Следствием предполагается, что официальные лица Украины могли распространять недостоверную информацию о сопернике Трампа на выборах Джо Байдене. В частности, обвинения в коррупционных схемах.

Следователей крайне заинтересовал факт поездки Джулиани в Европу в конце 2019 года, где адвокат провел несколько встреч с официальными лицами Украины, сообщают некоторые источники.

#сша #украина #выборы
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