Вашингтон проводит расследование возможного вмешательства Украины в выборы США

Global Look Press / Jorge Villegas / Xinhua

Американская прокуратура ведет расследования о возможном вмешательстве чиновников Украины в президентские выборы США и их связь с бывшим главой государства Дональдом Трампом.

Прокуроры расследуют возможную связь некоторых бывших и нынешних официальных украинских лиц с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, передает The New York Times.

Следствием предполагается, что официальные лица Украины могли распространять недостоверную информацию о сопернике Трампа на выборах Джо Байдене. В частности, обвинения в коррупционных схемах.

Следователей крайне заинтересовал факт поездки Джулиани в Европу в конце 2019 года, где адвокат провел несколько встреч с официальными лицами Украины, сообщают некоторые источники.