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Генерал армии США Милли призвал сохранить мир между "Великими державами"

Политика
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Генерал армии США Милли призвал сохранить мир между «Великими державами»
wikipedia.org  / U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0

Глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли напомнил о возможном "разрушении отношений" между США, КНР и Россией.

Он заявил, что мир между этими "Великими державами" сегодня балансирует на грани.

"Сейчас мы находимся на 76-м году мира между Великими державами после Второй мировой войны, и он сейчас в тяжелом положении, мы можем видеть, как он стоит на грани", — цитирует телеканал Fox News слова американского генерала.

В ходе своего выступления на церемонии для выпускников академии ВВС США он призвал больше внимания уделять ситуации, сложившейся в отношениях между тремя странами. Это, по его мнению, позволит предотвратить войну в будущем.

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