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Премьер Белоруссии заявил о попытках Запада "укусить" Россию новыми санкциями

Политика
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Премьер Белоруссии заявил о попытках Запада «укусить» Россию новыми санкциями
pixabay.com  / 

Новые санкции Евросоюза нацелены на разрушение экономики Белоруссии и дестабилизации обстановки, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о том, что проект нового санкционного пакета против Белоруссии практически готов. Первостепенно под запрет планируется поставить транзит российского газа через Белоруссию, чтобы тем самым "укусить" РФ.

"ЕС принял политическое решение о введении в отношении нашей страны секторальных экономических санкций для того, чтобы, видимо, обрушить экономику страны и создать условия для повторения попыток переворота", — сказал белорусский премьер.

Головченко заявил, что в условиях нападок ЕС, Белоруссия рассчитывает на поддержку России. Он предложил российскому коллеге Михаилу Мишустину рассмотреть договоренности по формированию пакета союзных программ.

#евросоюз #санкции #белоруссия
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