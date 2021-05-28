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Французский МИД сообщил об усиленном контроле за прибывающими из Британии

Общество
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Французский МИД сообщил об усиленном контроле за прибывающими из Британии
Global Look Press  / Michael Kolvenbach / Britain on View / ZUMAPRESS.com

Франция вводит усиленный контроль на границе для прибывающих из Великобритании.

Такие меры вводятся из-за вспышек заболеваемости индийским штаммом коронавируса. Об этом рассказали во французском МИД.

"С полуночи 31 мая для въезда в страну потребуется доказать наличие неотложных причин путешествия для тех, кто не является гражданином Франции, не проживает во Франции или другой стране ЕС", — сказали в ведомстве.

Помимо этого, от прибывающих будут требовать отрицательный результат теста на коронавирус. Он должен быть сделан не позже, чем за 48 часов до прибытия во Францию.

Также для приезжих вводится обязательная семидневная самоизоляция. Но обязательной проверки соблюдения самоизоляции на дому не будет.

#мид франции #контроль #коронавирус
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