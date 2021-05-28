Байден признал отставание США от остального мира в сфере разработок

Global Look Press / Jim LoScalzo - Pool via CNP

США необходимо занять лидирующую позицию в сфере развития инфраструктуры и исследований, считает 46-й хозяин Белого дома.

"Американский план спасения — преодоление экономических последствий пандемии закладывает прочный фундамент новой экономики. Однако это только первый шаг, мы должны выйти на устойчивый путь в направлении быстрого, более инклюзивного экономического роста", — заявил американский президент в ходе своего выступления в штате Огайо.

Он уточнил, что Вашингтону сегодня необходимо вновь инвестировать в "своих граждан". По словам Байдена, еще 30 лет назад страна была абсолютным лидером по расходам на разработки и исследования. Однако сегодня США находятся на девятом месте, а Китай — на восьмом. Что касается других стран, то их позиции в таком "рейтинге" Байден называть не стал.