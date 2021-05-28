Расследование ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair в Минске началось в Канаде

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Международная организация гражданской авиации (ICAO) начала расследование по инциденту с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

После заседания совета организации решено провести исследования для выяснения обстоятельств всех фактов произошедшего. Расследование выявит, было ли нарушение с какой-либо стороны.

По словам президента советов ICAO Сальваторе Шаккитано, секретариат организации должен установить все факты случившегося. Он также призвал все заинтересованные государства-члены ICAO к сотрудничеству со следствием. Россия поддержала проведение открытого расследование на заседании организации.