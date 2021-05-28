Пушков поздравил Башара Асада с победой на президентских выборах в Сирии

politexpert.net / Зайцев Евгений

Победа Башара Асада на президентских выборах в Сирии является доказательством стойкости его духа, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор вспомнил их личную встречу в феврале 2012 года, когда вооруженные нападения в САР начали набирать оборот. Тогда Асад был полон решимости и не колебался ни минуты в готовности вести борьбу, поделился впечатлениями от встречи с сирийским лидером Пушков в своем Telegram-канале.

"Это закономерный итог той силы духа и стойкости, который показали он сам и близкие к нему руководители Сирии в навязанной ей ожесточенной и кровавой 9-летней гражданской войне", — оценил победу Асада Пушков.

Выборы в Сирии состоялись 26 мая. Победитель набрал более 95% голосов избирателей. Всего в стране действовало более 12 избирательных участков, которые работали с семи утра и до полуночи.