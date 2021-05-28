Глава минэнерго США усомнилась в чистоте российского газа

Федеральное агентство новостей /

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что добытый в России природный газ якобы является самым "грязным" в мире.

На слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям Грэнхолм попросили прокомментировать прокладку газопровода "Северный поток — 2". В ответ министр напомнила, что США выступают против проекта.

"И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", — заявила Грэнхолм.

Министр уточнила, что не участвовала в межведомственных консультациях по введению санкций в отношении "Северного потока — 2".

Ранее евродепутат от Польши Яцек Сариуш-Вольский заявил, что Варшаве следует увеличить оборонный бюджет из-за "опасности", которая стоит за введением в эксплуатацию "Северного потока — 2". В то же время политик признал неотвратимость завершения строительства газопровода.