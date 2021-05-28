Сенатор Пушков ответил сарказмом на критику главы минэнерго США

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор России Алексей Пушков иронично прокомментировал речь министра энергетики США Дженифер Грэнхолм о "грязном" российском газе.

Во время слушаний в комитете Палаты представителей американского конгресса, Грэнхолм еще раз напомнила журналистам, что США против завершения строительства газопровода "Северный поток – 2".

"И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", — сказала Грэнхолм.

Сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков дал весьма исчерпывающий комментарий по поводу слов американской коллеги в своем Telegram-канале.

"Эта дама, выдающая себя за специалиста, забыла упомянуть, что американский газ, прибывающий в Европу, в отличие от российского, еще и состоит из "молекул свободы". Иначе в ее оценках как министра энергетики США чего-то не хватает. Но уверен, что она так и считает. Просто сказать забыла", — сообщил сенатор.

Ранее президент США Джо Байден выступил против завершения строительства газопровода "Северный поток — 2". Проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от северо-западного побережья России до Германии.