Адвокат задержанного Протасевича впервые встретилась с подзащитным в Минске

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Адвокат задержанного в минском аэропорту сооснователя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича Инесса Оленская через четыре дня после задержания встретилась с подзащитным.

По словам адвоката, у ее подзащитного все хорошо, он находится в позитивном расположении духа. Она отметила, что не может раскрыть детали встречи и рассказать больше подробностей из-за подписки о неразглашении материалов дела. Об этом рассказала Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Протасевич был задержан 23 мая после того, как самолет, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в минском аэропорту. Блогер находился на борту и был задержан местными правоохранителями, в Белоруссии ему предъявлено множество обвинений.