NI сообщил о готовности США к первой арктической войне

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Пентагон активизировал исследования в Арктике, интерес к региону у многих стран растет по мере таяния льда и открытия новых водных путей, сообщает National Interest.

Обозреватель издания, бывший сотрудник Пентагона Крис Осборн отметил, что подготовку своих войск в Арктике значительно усиливают "многие военные по всему миру". Автор напомнил про совместные учения подразделений Корпуса морской пехоты США с норвежскими военными из бригады "Север". Осборн отметил, что Россия построила в Арктике военные базы и провела большое количество операций в регионе, передает ФАН.

По его мнению, таяние льдов и открытие новых водных путей для многих стран создает новые стратегические возможности. Эти государства увеличивают интерес к оказанию влияния на Арктику или внутри нее, заключил эксперт.