USA Today назвало условие для снятия американских санкций с России

ФБА «Экономика сегодня» /

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена не гарантирует нормализацию российско-американских отношений.

Однако ситуация может измениться, если Вашингтон пересмотрит свое решение по расширению НАТО. Об этом пишет американское издание USA Today, переводит "ПолитРоссия".

В материалах сказано, что развитие отношений между Вашингтоном и Москвой остановилось в 2008 году. Тогда США пообещали сделать Грузию и Украину членами НАТО, однако без указаний сроков и гарантий.

"Если большинство западных стран забыли о наших обещаниях Киеву и Тбилиси, то Владимир Путин, безусловно, не забыл. И он сделает все, что должен, чтобы эти страны оставались в подвешенном состоянии и не могли претендовать на членство", — сообщает USA Today.

Если Байден примет решение о сохранении восточного курса НАТО или предложит уступки с Nord Stream 2 AG, то отношения России и США ждет разрушительное и нестабильное состояние. При этом у Путина нет причин ограничивать стремление Киева к членству в ЕС, а тем временем Вашингтон должен предотвратить разделение Европы на Запад и Восток.

США и Россия могут снять санкции друг с друга, если у Восточной Европы возникнет новая архитектура безопасности, которая будет требовать помощи и безопасности Украине, Молдове, Грузии, Армении, Азербайджану, Сербии, Кипру, Швеции и Финляндии от России и НАТО.