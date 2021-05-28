Минниханов предложил ограничить детей в компьютерных играх

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил проработать вопрос ограничения детского доступа к компьютерным играм.

Поводом стала трагедия в казанской гимназии. Политик в интервью Тине Канделаки на телеканале RTVI отметил, что вопрос воспитания часто упускается. Он отметил, что интернет — это "очень хорошо, позитивно", однако доступ к нему имеет и подрастающее поколение. Продумать механизм, по мнение Минниханова, должны спецслужбы.

"Но, если все эти вредоносные разные игры будут в прямой доступности, это неправильно. А почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей? Влияет не только на детей, но и взрослые превращаются в игроманов", — уточнил президент.

Политик отметил важность персонализированного доступа к опасным и жестоким играм. Также Канделаки и Минниханов обсудили действия региональных властей для ужесточения системы безопасности в учебных заведениях.