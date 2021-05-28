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Киев назвал угрозой для Украины сближение Белоруссии с Россией

Политика
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Киев назвал угрозой для Украины сближение Белоруссии с Россией
Global Look Press  / Hennadii Minchenko / ZUMAPRESS.com

Сближение Белоруссии с Россией является угрозой для Киева, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украине необходимо заботиться о своей национальной безопасности, потому что сближение Белоруссии с Россией станет угрозой.

"Дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Российской Федерацией Белоруссии для наращивания агрессии против нашей страны", — сказал глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что это сближение, возможно, закончится "поглощением" Россией Белоруссии. Он отметил, что Украина должна всегда учитывать этот риск во время принятия тех или иных решений.

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