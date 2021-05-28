Стартовал конкурс на самый плохой школьный туалет в России

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Британский бренд бытовой химии проводит в России конкурс на самый грязный туалет в школе.

Победитель будет определяться посредством голосования, после чего учреждение ждет ремонт. Организаторы получили уже несколько десятков заявок. Прямо сейчас лидером является туалет чебоксарского лицея номер 44.

Сидение унитаза там встроено прямо в кафель пола, а плитка на полу и стенах старая, отсутствует туалетная бумага. Похожая ситуация наблюдается в школе номер один в Гусь-Хрустальном. Она занимает вторую строчку.

"Все очень печально. Дети отпрашиваются домой, если нужно сходить в туалет", — пишут под снимком.

Организаторы в прошлом году таким образом отремонтировали туалеты в трех школах. Еще порядка 800 заведений получили годовые запасы продукции для дезинфекции во время пандемии.