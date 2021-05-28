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Башар Асад поблагодарил сирийцев за победу на выборах в САР

Политика
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Башар Асад поблагодарил сирийцев за победу на выборах в САР
wikipedia.org  / Kremlin.ru / CC BY 4.0

Победивший на выборах президента Сирии действующий глава государства Башар Асад поблагодарил сограждан за свою победу.

Асад заявил, что новый период строительства новой Сирии начнется уже "завтра". По его словам, страна станет такой, какой и должна быть.

Глава государства поблагодарил сограждан за патриотизм и заметное участие в голосовании. Он почтил память погибших за страну героев, а также пожелал раненым выздоровления.

Асад занимает пост президента САР с 2000 года. Он был избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей.

#сирия #выборы #башар асад
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