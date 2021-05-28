Госдеп заявил о готовности США помочь Баку и Еревану демаркировать границы

Федеральное агентство новостей /

Помощь при демаркации границы между Азербайджаном и Арменией готовы предоставить американские власти сторонам конфликта.

Об этом заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонных переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил о необходимости начать переговоры касательно демаркации границ между их странами.

Соответствующая информация содержится в опубликованном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.