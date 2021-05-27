Россия планирует разрешить Европе полеты в обход Белоруссии

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Российские власти в ближайшее время планируют разрешить европейским компаниям летать в обход Белоруссии.

Росавиация будет выносить на обсуждение вопрос о разрешении авиаперевозчикам из Европы совершать рейсы, не залетая в воздушное пространство Белоруссии, рассказал источник, близкий к Минтрансу, передает РБК.

Недавние отмены рейсов объясняются тем, что альтернативные маршруты, не захватывающие Белоруссию еще не проработаны. Информацию о разрешении перелетов в обход республики в Минтрансе и Росавиации пока не подтвердили.

Ранее были отменены рейсы компаний Air France Париж — Москва и Austrian Airlines Вена — Москва. Российская сторона не согласовала перелет в обход Белоруссии.