Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

МИД России подтвердил, что Вашингтон уведомили Москву о том, что США не вернутся в Договор по открытому небу (ДОН).

Ранее агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США Джо Байдена уведомила Россию о том, что США не вернутся в ДОН.

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, Договор об открытом небе был обречен после того, как Россия заявила о его денонсации в ответ на решение президента США Дональда Трампа о выходе из соглашения. По словам сенатора, в Европе говорят о сохранении и нарастании военной угрозы лишь отдельные политики.