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Действующий глава Сирии Башар Асад выиграл президентские выборы

Политика
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Действующий глава Сирии Башар Асад выиграл президентские выборы
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Действующий глава государства Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии. Об этом сообщил председатель парламента.

Спикер Народного совета САР Хаммуда Сабаг на пресс-конференции в четверг объявил результаты голосования. Выборы проходили в среду.

Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад. Сабаг отметил, что глава государства получил поддержку 95,1% избирателей.

Явка избирателей составила 78%. Всего в голосовании участвовали более 14 миллионов граждан страны. Спикер парламента отметил высокую сознательность граждан, которая "превзошла все ожидания".

#сирия #выборы #башар асад
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