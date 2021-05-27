Действующий глава Сирии Башар Асад выиграл президентские выборы

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Действующий глава государства Башар Асад выиграл президентские выборы в Сирии. Об этом сообщил председатель парламента.

Спикер Народного совета САР Хаммуда Сабаг на пресс-конференции в четверг объявил результаты голосования. Выборы проходили в среду.

Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад. Сабаг отметил, что глава государства получил поддержку 95,1% избирателей.

Явка избирателей составила 78%. Всего в голосовании участвовали более 14 миллионов граждан страны. Спикер парламента отметил высокую сознательность граждан, которая "превзошла все ожидания".