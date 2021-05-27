Меркель рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Германии

Global Look Press / Michele Tantussi/dpa

Две прививки от коронавируса сделали около 13 млн жителей Германии (15,7% населения страны), одна доза введена 35 млн человек, сообщил канцлер ФРГ Ангела Меркель.

В ходе пресс-конференции по итогам совещания с руководителями регионов Германии Меркель уточнила, что как минимум одну прививку сделали 41,5% населения. По ее словам, среди особо уязвимых групп населения и пожилых граждан вакцинация "привела к положительному эффекту", и число случаев заражения COVID-19 с тяжелым течением заболевания значительно сократилось. В отделениях интенсивной терапии сокращается число занятых мест, подчеркнула канцлер Германии.

"Мы подчеркиваем приверженность нашему обещанию до конца лета предложить сделать прививку каждому жителю", — заявила Меркель.

Она уточнила, что правительство Германии рассчитывает на скорейшее одобрение вакцины для детей старше 12 лет от консорциума BioNTech и Pfizer в ЕС. ФРГ планирует начать вакцинацию этой группы населения после 7 июня, когда правило очередности при вакцинации будет отменено.

В середине апреля Меркель привилась вакциной от коронавируса англо-шведской фармкомпании AstraZeneca. Канцлер поблагодарила всех участвующих в прививочной кампании.