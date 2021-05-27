Кулеба: Киев не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии

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Власти Украины заинтересованы в стабильном и демократическом соседстве с Белоруссией, так что вмешиваться во внутренние дела другого государства Киев не будет.

Такое заявление сделал министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1". Страна с 26 мая прекратила авиасообщение с Минском после инцидента с экстренной посадкой борта Ryanair. Украинским самолетам запретили полеты в воздушном пространстве республики. Белорусское посольство подобное решение назвало политическим, абсурдным и необоснованным.

"Я хочу заверить всех, что Украина никогда не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Как государство нас интересует, чтобы Белоруссия была свободной и демократической", – заявил Кулеба.

Лукашенко, по мнению министра, лишает себя возможности "к цивилизованному диалогу с миром и Украиной". Самолет Ryanair совершил посадку в аэропорту Минска после ложного сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Позже его задержали по ранее возбужденным уголовным делам.