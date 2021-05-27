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Аниматоры получили по пять суток ареста за вымогательства в Сочи

Происшествия
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Аниматоры получили по пять суток ареста за вымогательства в Сочи
pixabay.com  / 

Аниматоры в ростовых куклах получили по пять суток ареста за навязчивые предложения своих услуг в Сочи.

Сообщается, что нарушителей порядка задержали. Люди в костюмах коней предлагали туристам свои услуги с особым рвением, а за отказ начали оскорблять прохожих. Аниматоры были задержаны и доставлены в полицейских отдел.

"Сейчас в отношении нарушителей составлены административные материалы. Их обвиняют в мелком хулиганстве. За это им грозит арест на срок пятнадцать суток", — рассказали в УМВД по городу Сочи.

Суд назначил троим гражданам наказание в виде ареста на срок до пяти суток. Этой информацией поделилась пресс-служба УВД по городу Сочи.

#арест #сочи #аниматоры
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