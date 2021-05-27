МИД РФ получил уведомление США о невозвратном выходе из «открытого неба»

Федеральное агентство новостей /

США не вернутся в Договор по открытому небу, сообщил Белый дом с отсылкой на президента Джо Байдена. Об этом пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным источника, соответствующую информацию в четверг получил заместитель главы Министерства иностранных дела РФ Сергей Рябков от заместителя госсекретаря США Венди Шермана.

"Открытое небо" представляет собой соглашение, которое в общей сложности подписали 34 страны, в большинстве своем входящие в НАТО. Подписала его и Россия. Смысл в том, что его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

22 ноября 2020 года США официально вышли из договора. То есть Россия над ними летать больше не может. Однако у США есть союзники, которые вправе проводить разведку российских территорий.