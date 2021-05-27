Директор «Авиапорта» объяснил отмену авиарейсов в Москву в обход Белоруссии

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Французская и австрийская авиакомпании отменили рейсы в Москву после того, как Россия не согласовала изменение маршрутов в обход Белоруссии.

Austrian Airlines и Air France сообщили, что не нашли альтернативных путей. Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев в беседе с радио Sputnik рассказал, что воздушные коридоры и расписание следования по ним согласовываются заранее. Не всегда существует техническая возможность для оперативных изменений. Сначала авиакомпания подает заявку для выполнения полетов — флайт-план. Дальше происходит этап планирования, во время которого провайдер подтверждает запрос или выдает альтернативный маршрут.

"Из-за того, что по тем трассам, по которым раньше летали европейские компании в воздушном пространстве Белоруссии, они больше летать не могут, им нужно предложить альтернативы, причем эти альтернативные трассы должны проходить севернее Белоруссии. Российский провайдер оперативно предложить такую замену трасс не смог", — объяснил Пантелеев.

Все проблемы, по мнению эксперта, могли образоваться из-за решения европейских политиков. Многие авиакомпании оказались заложниками ситуации.