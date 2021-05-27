Prt Scr youtube.com / Россия 24

Жители ЦАР хотят выйти из кризиса, в чем им помогает Россия без вмешательства во внутренние дела государства, но за это страна столкнулась с бездоказательными осуждениями.

Западные страны оказывают сильное давление на ЦАР. Россия помогает республике выйти из кризиса, но против нее ведется информационная война при помощи различных вбросов, на которые даже ссылаются "эксперты" ООН. Об этом рассказал российский социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в репортаже авторитетного телеканала RT France, вышедшего 14 мая, в день премьеры боевика "Турист" в ЦАР.

Журналист спросил, почему именно социолог, а не режиссер или продюсер представляет фильм про ЦАР. Шугалей ответил, что проводил в республике исследования и много общался с местными жителями. Он отметил, что знает, как живут люди в ЦАР без прикрас. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, на Россию происходят нападки неких "экспертов", которые ни разу не были в ЦАР, но обвиняют армию и российских инструкторов в каких-то злодеяниях, не предоставляя никаких доказательств. В этих нападках нет никакой конкретики, заключил Шугалей.