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Депутат Киссе осудил премьер-министра Украины за "пенсионный геноцид"

Политика
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Депутат Киссе осудил премьер-министра Украины за «пенсионный геноцид»
facebook.com  / Денис Шмигаль

Депутат Верховной рады Антон Киссе осудил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за "пенсионный геноцид". Политик возглавляет Ассоциацию болгар Незалежной.

Антон Киссе призвал правительство немедленно остановить произвол минсоцполитики, пенсионного фонда и "Укрпочты", которые переводят пенсионные и социальные выплаты в банки. По его словам, одних заявлений премьера в Telegram для этого недостаточно.

"Власть, банки и "Укрпочта" превратились в тиранов, которые прикрываются пенсионерами, чтобы "продавить" собственные цели", — подчеркнул депутат.

Политик добавил, что заявление Шмыгаля не указ для Пенсионного фонда. Кабмин должен принять необходимые меры, резюмировал болгарин.

#украина #шмыгаль #Киссе
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