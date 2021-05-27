Ученые из США предупредили, чем опасно таяние ледников в Антарктике

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Американские специалисты заявили, что таяние ледников в Антарктике может навсегда изменить жизнь людей на Земле.

Ученые провели исследование и определили, что по мере роста температуры на планете арктические льды начинают таять. Эксперты подчеркнули, что в регионе достаточно льда, чтобы в процессе глобального потепления повысить уровень Мирового океана на 60 метров.

Исследователи отмечают, что таяние ледников приобретет катастрофические масштабы через несколько десятилетий. По их словам, сокращение парниковых газов и технологический прогресс не смогут оказать влияния на предотвращение катастрофы.

При нынешних темпах выбросов парниковых газов критический порог таяния будет преодолен через 40 лет. Повышение уровня Мирового океана достигнет масштабов, которые станут необратимыми для существования человечества, добавляют специалисты. Они предположили, что к 2100 году уровень воды будет расти в десять раз быстрее, чем сейчас.