Мэр турецкого курортного города рассказал об изменениях в системе «все включено»

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Текущие изменения в системе "все включено" в турецких отелях могут сохраниться после окончания пандемии коронавирусной инфекции.

Турецкие отели могут принять решение о сохранении установленных изменений в правилах оказания услуг по системе "все включено". Об этом в беседе с РИА Новости рассказал мэр города Бодрум Ахмет Арас.

По словам градоначальника, на текущий момент постояльцы отелей не накладывают еду самостоятельно. Вместо них это делают официанты. Это может создавать определенные трудности для сотрудников курортных учреждений, однако с точки зрения гигиены и качества такие правила оказывают положительный эффект, заявил он.

"Думаю, система будет работать и дальше по такому же принципу", — отметил Арас.

Как утверждает мэр Бодрума, туризм в городе безопасен. Около 90% отелей, гостиниц и других мест размещения туристов были проверены на безопасность с получением соответствующих сертификатов.