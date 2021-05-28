Леонков предсказал, что российская ракета «Вихрь» раскрошит все танки НАТО

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Все основные танки Североатлантического Альянса окажутся уязвимы перед управляемыми противотанковыми ракетами «Вихрь», испытания которых совместно провели ВКС Минобороны России и Группа компаний «Калашников».

Об этом в интервью изданию «Народные Новости» заявил военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Ранее в ГК «Калашников» сообщили, что в ходе летных испытаний с вертолета Ка-52 «Аллигатор» было совершено 22 пробных пуска ракет «Вихрь».

«Скорость полета ракет "Вихря" достигает 610 метров в секунду, дальность — от 800 метров до 10 километров, высота — от 10 метров до 4 километров, — говорится на портале концерна «Калашников». — Ракета пробивает 750-миллиметровую гомогенную броню за динамической защитой. В ходе доработки "Вихря" удалось повысить вероятность поражения цели на малых дистанциях и увеличить стабильность полета ракеты».

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При этом Алексей Леонков напомнил, что разработка ракетного комплекса «Вихрь» велась давно – с начала 1980-х годов, но с тех пор оружие было усовершенствовано.

Изначально работы по созданию ракетного комплекса под руководством академика Аркадия Шипунова вело тульское Конструкторское бюро приборостроения, которое затем превратилось в АО «КБП».

«Армии нужен был комплекс, которым бы пользовались вертолеты для борьбы с бронированными целями. "Вихрь" поступил на вооружение в 1990 году и предназначался для поражения бронетехники, имеющей дополнительную защиту. Также этим ракетным комплексом можно было работать против малоскоростных воздушных целей, то есть летевших со скоростью до 800 км в час», — рассказал военный эксперт.

Изначально комплекс «Вихрь» устанавливался на штурмовик Су-25, куда помещалось до 16 ракет, и на вертолет Ка-50 «Черная акула», где помещалось до 12 ракет.

wikipedia.org / Fedor Leukhin

Входящая в комплекс «Вихрь» самоуправляемая сверхзвуковая противотанковая ракета наводилась на цель лазером, но в той модификации дальность пуска с вертолета составляла 4 километра, а в морском варианте – 10 километров. Конструкторы не прекращали работы по усовершенствованию комплекса с целью увеличить дальность действия ракеты и точность поражения.

«Последняя модификация комплекса "Вихрь-1М" позволила, во-первых, применять его и днем, и ночью, во-вторых, сократить время подлета. За счет сверхзвуковой скорости расстояние 10 километров ракета преодолевает менее чем за 30 секунд, — рассказал Леонков. — При этом комплекс всепогодный. Его испытывали во всех температурных режимах — от -50 до +50 градусов по Цельсию».

После модернизации, боевая часть ракеты стала тандемной кумулятивно-осколочной и получила возможность преодолевать динамическую защиту бронетехники.

Также эксперт объяснил, что вертолет, на котором установлен ракетный комплекс теперь может вести огонь с закрытой позиции, а все временные характеристики (время пуска ракет и время обнаружения и захвата цели) доведены до совершенства.

«Вертолет может на короткое время вынырнуть, обнаружить цель, обработать данные и дать целеуказание ракете. Через 30–40 секунд цель поражена. Доработка современная и ожидаемая», — рассказал Леонков.

wikipedia.org / Alex Beltyukov / CC BY-SA 3.0

При этом перезарядка комплекса после возвращения из боевого вылета максимально упрощена и ускорена благодаря тому, что все ракеты находятся в транспортном пусковом контейнере. Во время интенсивных боевых действия вертолет может быстро перезарядить комплекс и вернуться на боевые позиции, чтобы продолжить крошить вражескую бронетехнику.