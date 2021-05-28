Сатановский: Пентагон в США не единственный, кто может назвать Россию врагом

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Спасибо Пентагону за то, что не считает Россию врагом, но помнится перед Великой Отечественной войной Гитлер тоже Советский Союз не называл врагом Германии.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог Евгений Сатановский, комментируя заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что никто не вешает на Россию ярлык «враг».

Как напомнил, по этому поводу Евгений Сатановский, СССР в свое время настолько не считался врагом Германии, что был даже подписан договор Молотова-Риббентропа.

«Сколько с того договора до 22 июня 1941 года прошло? Сталин тогда до самого конца требовал не поддаваться на провокации. Людей за антигерманские настроения судили и сажали. Многих по этим приговорам выпустили, когда немцы уже под Москвой были», — напомнил эксперт.

ru.wikipedia.org / U.S. Marine Corps Sgt. Aaron Hostutler

Также, рассуждая о словах Кирби, что Пентагон не считает Россию врагом, Сатановский отмечает, что американское военное ведомство видимо по-дружески готовится к войне с Москвой, строя военные объекты по всей периферии – от Норвегии до Дальнего Востока, подбрасывая к российским границам технику и проводя маневры, в том числе и предполагающие ядерную войну. Также американцы, видимо, по-дружески притравливают на Россию ее ближайших соседей, тренируя и вооружая их.

«Да и Белоруссией просто так занимаются. А вовсе не потому, что в случае войны она должна занимать такую же позицию, как Польша, Украина и страны Прибалтики, а не демонстрировать брешь в общем строю, направленном против России, — рассуждает политолог. — Интересно, на кого рассчитана вся эта деза? На круглых идиотов?».

А может, это рассчитано на тех представителей российских властей, кто держится там с 1990-х годов, и персонально на интеллектуалов-западников, или на раскол тех, кто близок к высшему руководству страны, пишет Сатановский.

twitter.com / @CJTFOIR

Можно все-таки допустить, что американские военные просто играют в «Зарницу», а врагом Россию не считают и даже наоборот, думают о том, как бы ей сделать что-то хорошее, иронизирует автор.

Но ведь Пентагон в Соединенных Штатах не единственное ведомство, отвечающее за назначение врагов, и, если там Россию не считают врагом, это не значит, что никто ее врагом не считает.

«Там сейчас, как у нас в старые времена про ЦК КПСС говорили: система однопартийная, но многоподъездная, — рассуждает политолог. — Так вот, для Госдепартамента и ЦРУ мы кто? Для Конгресса и Белого дома? Для американских СМИ и в целом Вашингтонского болота? Для руководства Демократической и Республиканской партий?».

И ответить на этот вопрос, по словам Сатановского, очень просто. А значит не нужно обольщаться по поводу предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Это не более чем политический маневр и очередная порция лапши, которую повесят на уши Москве, заключил эксперт.