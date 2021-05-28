Корнилов напомнил об исторических фактах польской агрессии против России

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Очередное высказывание польского президента Анджея Дуды о России только подтвердило, что в Польше и Прибалтике по-прежнему царит истеричная русофобская атмосфера.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог Владимир Корнилов, комментируя слова президента Польши о том, что Россия является «ненормальной страной» - агрессивной и имперской.

При этом Владимир Корнилов напомнил, что не так давно Дуда заявил, что поляки являются более храбрым народом, чем русские.

«Также польские политики любят манипулировать историческими фактами. Нас часто обвиняют в трех разделах Речи Посполитой и потере государственности Польши. Но ведь в разделах Польши участвовала не только Россия. Это событие называется так, потому что территорию Польши поделили между собой несколько великих государств. Но о западных соседях Дуда ничего не говорит», — рассказал эксперт.

Global Look Press / Annika Haas/Three Seas

Польские политики, по словам Владимира Корнилова, избегают вспоминать о многовековой борьбе, которую Польша ведет против России, предпочитая не говорить лишний раз о неоднократных попытках поляков вторгнуться на российские территории и захватить русские города, также, как и о попытках посадить самозванцев на русский престол.

«Это привело к восстанию против польской агрессии в начале XVII века. Также поляки активно участвовали в походе Наполеона на Москву», — напомнил Корнилов.

Более свежим примером, по словам эксперта, является предпринятый во время советско-польской войны 1919 – 1921 годов поход поляков на Киев в 1920 года. При чем этим историческим событием поляки гордятся, и президент Анджей Дуда в прошлом году даже торжественно отмечал столетнюю годовщину этого похода.

Кроме того, нельзя забывать и о том, сколько русских людей было убито и расстреляно в польских концентрационных лагерях.

«Туда бросали русских без разбора – и белых, и красных, и тех, кто перешел на службу к Петлюре. Погибли тысячи людей. И за это никто и не ответил», — подчеркнул эксперт.

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Современная Польша все еще испытывает фантомные боли по империи, которой она когда-то была, и которую поляки мечтают возродить, не скрывая этого. Именно на это рассчитаны организовываемые Польшей разнообразные «Люблинские проекты», в которые привлекают также Литву и Украину

«Доктрина современной Польши заключается именно в ностальгии по утраченной империи, а отсюда – лютая ненависть к тем, кто ее разрушил. Русофобия и антироссийские настроения заложены в саму идеологию польского правительства», – заключил Владимир Корнилов.

Напомним, накануне польский президент Анджей Дуда, находясь с официальным визитом в Грузии, заявил, что «имперский и агрессивные» действия России якобы отнимают у жителей других стран нормальную жизнь и возможность развития. Также Дуда назвал Россию «ненормальной страной» и пообещал, что в 2022 году, когда Варшава будет председательствовать в ОБСЕ, она поднимет «российский вопрос» в Совете по правам человека и Генеральной Ассамблее ООН.