Мирзаян: Запад всегда найдет повод для новых антироссийских санкций

Prt Scr youtube.com /

Сорвать предстоящий российско-американский саммит на высшем уровне, стремится не только Украина, но и ряд стран коллективного Запада, так как все они боятся его возможных итогов встречи президентов России и США.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил политолог, доцент Финансового университета при российском правительстве Геворг Мирзаян.

«Номинально у той же Украины и стран Прибалтики есть все основания бояться итогов российско-американского саммита. Если Путин и Байден договорятся хотя бы о деэскалации отношений, то это (по мнению некоторых оптимистов) может прекратить санкционный лимб и скатывание сторон в пучину бессмысленной конфронтации», — объяснил политолог.

И в этом случает все профессиональные русофобы Европы – поляки и прибалты – останутся не у дел, а руководство Украины и вовсе лишится смысла существования.

ТАСС / Шарифулин Валерий

Даже американские эксперты уже призывают Вашингтон найти общий язык с Москвой, напомнил Мирзаян. Но при этом он напомнил, что даже самые оптимистично настроенные эксперты не ждут, что 16 июня в Женеве президенты России и США разберутся со всеми накопившимися противоречиями: создадут в Европе систему коллективной безопасности, утихомирят Украину, вместе возьмутся за возрождение иранской ядерной сделки и так далее.

«Для всего этого нет ни атмосферы доверия, ни достаточного уровня отрезвления американской элиты, ни готовности этой элиты к нормальному диалогу с Москвой», — уверен политолог.

И даже, если Владимир Путин и Джо Байден достигнут на встрече каких-то договоренностей, американский президент все равно не сможет их выполнить, даже если он будет этого хотеть.

Россия, благодаря агрессивной антироссийской пропаганде, приобрела на Западе репутацию страны, которая всегда во всем виновата по умолчанию. Поэтому там всегда найдется какое-нибудь событие, к которому притянут Россию и под этим соусом введут против Москвы новые санкции. И эти санкции будут введены не на национальном уровне, а на уровне коллективном, то есть к ним будут вынуждены подключиться даже те западные страны, которые понимают непричастность России, но вынуждены соблюдать общие правила.

«К сожалению, для Белого дома и перспектив саммита, поиск и целеуказание в данном вопросе осуществляет не только американский президент, и даже не только США (в лице Конгресса, который с радостью примет какую-нибудь антироссийскую резолюцию на пустом месте и президенту, учитывая антироссийский консенсус, будет сложно объяснить, почему ее нужно заветировать)», — объяснил Мирзаян.

ФБА «Экономика сегодня» /

А поводы для новых коллективных антироссийских санкций ищут и находят малые страны. Так Британия отметилась «делом Скрипалей», Чехия – взрывами во Врбетице, а Болгария приревновала к чехам и решила привязать Москву к своим взрывам. Не отстают от них и страны Балтии, Польша, и особенно Украина, от которой в любой момент можно ждать провокации. Например, Киев может устроить войну в Донбассе или опять отправить корабли на прорыв через Керченский пролив, а потом завопить на весь мир о «российской агрессии» и призвать к санкциям, которые западные страны и введут.

В этом, по сути, сегодня и заключается вся предсказуемость развития российско-американских отношений, заключает Геворг Мирзаян. И никакой другой пока нет.