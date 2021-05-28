Польский политолог: слова Дуды о России противоречат дипломатии и культуре

Global Look Press / Annika Haas/Three Seas

Президент Польши Анджей Дуда воспользовался визитом в Грузию, чтобы выступить с антироссийскими высказываниями, которые, к сожалению, являются типичными для нынешних политических элит Варшавы.

Такое мнение, комментируя в интервью газете «Взгляд» слова Дуды о том, что Россия – «ненормальная страна», высказал польский политолог Матеуш Пискорский.

Напомним, в четверг, 27 мая, президент Польши Анджей Дуда, находясь в Грузии с официальным визитом, заявил, что международное сообщество должно решительно ответить на действия России.

«Действия России – агрессивные, имперские, которые отбирают у людей нормальную жизнь, приводят к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей. Это действия, которые международное сообщество не может принимать. Россия ненормальная страна. Это не то государство, которое нормально себя ведет. Это страна-агрессор», — заявил польский президент.

Также Дуда добавил, что в 2022 году, когда Польша будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), она поднимет «российский вопрос» на площадке Генеральной ассамблеи ООН и в Совете по правам человека ООН.

Комментируя эти слова Анджея Дуды, Матеуш Пискорский отметил, что для современных польских элит подобная антироссийская риторика является типичной.

«Он (Дуда) использовал свой визит в Грузию для того, чтобы выступить с подобного рода высказываниями. Но с точки зрения стратегических интересов Польши, эта поездка абсолютно бессмысленна», — отметил политолог.

Также Пискорский добавил, что польский президент, обрушившись с нападками на Россию во время официального визита в Грузию, конечно, смог обратить на себя внимание, и возможно, Дуда решил пойти по стопам бывшего президента Польши Леха Качиньского, известного своей резкой антироссийской риторикой.

«Но его заявления противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре нашей страны в целом», — заключил польский политолог.