Кедми уверен, что на встрече Путина и Байдена Белоруссия обсуждаться не будет

Федеральное агентство новостей /

Темой разговора на предстоящем российско-американском саммите на высшем уровне станут вопросы, ради, которых президент США Джо Байден этой встречи добивался, и напряженная ситуация в Белоруссии в число этих вопросов не входит.

Такое мнение высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, слова которого приводит издание «Sputnik на русском».

Как сообщалось ранее, на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня, будет обсуждаться состояние российско-американских отношений и их перспективы, а также вопросы стратегической стабильности и урегулирования региональных конфликтов и борьбы с пандемией коронавируса.

Кроме того, как заявили в Вашингтоне, на саммите планируется поднять срочные вопросы, способные восстановить стабильные и предсказуемые российско-американские отношения.

По мнению Якова Кедми, на встрече Владимира Путина и Джо Байдена едва ли будет обсуждаться ситуация в Белоруссии, так как у лидеров двух ядерных сверхдержав есть более важные темы для разговора.

«США заявили, что Россия не принимала участие в инциденте с Романом Протасевичем. Будет короткий обмен мнениями о Белоруссии. Байден скажет то, что должен сказать. Путин ему ответит примерно на том же уровне, когда он пожелал американскому лидеру здоровья. Обсуждать будут другие вещи. Белоруссия — вне обсуждения. Есть проблемы более важные», — подчеркнул израильский эксперт.

Темой разговора станут те вопросы, ради которых американский президент инициировал личную встречу с российским лидером. А в первую очередь Байдена волнует стратегическая безопасность, будущее договора СНВ-III (о сдерживании стратегических наступательных вооружений), и обсуждение того договора, который нужен американцам, считает Яков Кедми.

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Напомним, в минувшее воскресенье в столице Белоруссии был задержан главный редактор и один из основателей экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого в этой стране обвиняют в организации массовых беспорядков в августе 2020 года. Протасевич находился на борту самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, который совершил незапланированную посадку в аэропорту Минска из-за поступившего сообщения о бомбе на борту.

Евросоюз с возмущением встретил новость о вынужденной посадке лайнера в Минске и о задержании Протасевича, и запретил самолетам белорусских авиалиний полеты над территорией европейских стран. В США однако на инцидент отреагировали сдержанно, без ставших уже привычными голословных обвинений в адрес РФ.