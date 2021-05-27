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Ара Айвазян покинул пост и. о. главы МИД Армении

Политика
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Ара Айвазян покинул пост и. о. главы МИД Армении
pixabay.com  / 

Исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян покинул свой пост. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Армении подтвердила отставку Айвазяна. По ее словам, исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства представил соответствующее заявление. Нагдалян не раскрыла причины его отставки.

Айвазян в мае встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили взаимодействие двух стран в военно-технической сфере.

#мид #армения #айвазян
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