Спонсируемые Западом НКО начали переезжать за границу

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Сотрудники проекта "Гулагу.нет" покидают Россию, чтобы вести деятельность из-за рубежа, под предлогом задержания блогера Романа Протасевича в Белоруссии.

Организация "Гулагу.нет" решила последовать примеру ФБК* (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и эмигрировать в Европу. Основатель проекта Владимир Осечкин заявил, что задумался о переезде якобы из-за "спецоперации КГБ, СВР и ФСБ" в отношении экс-главреда портала Nexta Романа Протасевича. Кроме того, глава "Гулагу.нет" призывал к расследованию деятельности "спецслужб тоталитарных режимов с целью уничтожения оппозиционеров, правозащитников и журналистов".

Новость о планах организации Осечкина нельзя назвать неожиданной. Предположительно, сотрудники проекта заранее планировали эмиграцию, чтобы продолжить работу после "перемены формата". Наиболее вероятные причины могут скрываться в желании сотрудников спонсируемых Западом НКО избежать ужесточения законодательства и оградить себя от нежелательного внимания со стороны правоохранительных органов, передает издание "Политэксперт".

Прежде Осечкин уже вел деятельность из-за границы: он бежал во Францию после обысков в 2015 году. Следует отметить, что он лишь недавно решился открыть сбор пожертвований по примеру заключенного блогера Алексея Навального. Тем не менее его обвиняли в мошенничестве: следствие подозревает, что Осечкин предлагал родственникам заключенных страховку, которая якобы защищала их в тюрьме. В действительности договор не только не мог обеспечить безопасность клиентов, но и заставлял их семьи влезать в долги. Не в ладах с законом и соратник Осечкина, глава НКО Денис Пшеничный, который был обвинен в краже 368 млн рублей во время работы над созданием подводной лодки.

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России