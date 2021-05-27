Ученый предупредил о мировой экологической катастрофе из-за Каспийского моря

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Иссушение Каспийского моря обернется вселенской экологической катастрофой, предупреждает профессор Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), доктор географических наук Валерий Малинин.

По словам эксперта, Каспий рискует повторить судьбу Аральского моря — бывшего соленого озера в Средней Азии, практически исчезнувшего к XXI веку из-за высокого потребления воды в питающих его реках Амударьи и Сырдарьи с целью орошения. Уничтожение Аральского моря стало одной из крупнейших экологических катастроф прошлого века, утверждает ученый.

«Эта катастрофа привела к возникновению огромных полевых бурь, засухи — нарушилась экология. Люди, которые там живут, стали болеть онкологическими заболеваниями, которых раньше не было. Питьевой воды практически не стало, люди живут на привозной воде», — отмечает Малинин.

Если нечто подобное случится с Каспийским морем из-за глобального потепления, то экологическая катастрофа неизбежна, но ее масштабы будут несоизмеримо больше, чем в аналогичной ситуации в Средней Азии. Положение осложняется тем, что на берегах Каспия живет куда больше людей, чем на берегах Аральского моря. Кроме того, Каспий — «мощный центр», связанный с добычей полезных ископаемых и ловлей рыбы. Именно там нерестятся ценные осетровые породы.

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Сейчас уровень Каспийского моря находится на отметке минус 28,5 метра, говорит профессор. До этого показатель был намного выше: самая низкая отметка от 1977 года — тогда вода находилась на уровне минус 29 метров. В течении восьми лет он резко повышался, но начиная с 1996 года опять стал падать.

«Проблема в том, что при падении уровня ниже 29 метров будут осушаться мелководья на севере Каспия, в российской части прежде всего. Именно там главные нерестилища ценных пород рыб», — предупредил Малинин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

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