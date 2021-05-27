Пушков заявил, что связь между Россией и Польшей достигла низшей точки

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Сенатор Алексей Пушков ответил на антироссийские высказывания президента Польши Анджея Дуды.

Когда польский лидер находился в Грузии, он назвал Россию "ненормальной" и "страной-агрессором". В ответ на это Пушков предложил Дуде "посмотреть в зеркало" и проанализировать собственную политику. Сенатор считает, что отношения между Москвой и Прагой достигли низшей точки.

"Дальше только либо понижение уровня дипломатических отношений, либо их разрыв", — приводит слова Пушкова издание "Взгляд".

Также Пушков призвал Россию включить Польшу в список недружественных стран, говоря о том, что Варшава поддерживала санкции против Москвы и строительства газопровода "Северный поток — 2".