Папа римский пошутил, что Бразилию не спасти из-за пьянства граждан

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Двое бразильских священников обратились к папе римскому, чтобы тот помолился за граждан республики. Понтифик ответил на просьбу шуткой.

Видеозапись разговора папы римского со священнослужителями Бразилии разместил бразильский священник Жоау Паулу Виктор на своей странице в Instagram. Как передает ТАСС, глава католической церкви заявил, что для республики "нет спасения".

Жители Бразилии слишком часто пьют крепкий алкоголь и слишком мало молятся, в шутку сказал понтифик. После этого он начертал пальцем крестное знамение на лбу сановника из северо-восточного бразильского штата Параиба.