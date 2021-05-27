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Папа римский пошутил, что Бразилию не спасти из-за пьянства граждан

Общество
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Папа римский пошутил, что Бразилию не спасти из-за пьянства граждан
unmultimedia.org  / UN Photo

Двое бразильских священников обратились к папе римскому, чтобы тот помолился за граждан республики. Понтифик ответил на просьбу шуткой.

Видеозапись разговора папы римского со священнослужителями Бразилии разместил бразильский священник Жоау Паулу Виктор на своей странице в Instagram. Как передает ТАСС, глава католической церкви заявил, что для республики "нет спасения".

Жители Бразилии слишком часто пьют крепкий алкоголь и слишком мало молятся, в шутку сказал понтифик. После этого он начертал пальцем крестное знамение на лбу сановника из северо-восточного бразильского штата Параиба.

#религия #бразилия #папа римский
Папа римский пошутил, что Бразилию не спасти из-за пьянства граждан
Папа римский пошутил, что Бразилию не спасти из-за пьянства граждан
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