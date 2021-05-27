Доцент РАНХиГС предсказал действия членов ликвидированной «Открытки»

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Политолог Сергей Карнаухов отреагировал на новость о закрытии "Открытки". По мнению доцента РАНХиГСа, организация может продолжить работу даже после ликвидации.

Организаторы НКО заявили, что региональные отделения в скором времени перестанут функционировать из-за новых возможных поправок к статье о нежелательных организациях. Нововведения ужесточат ответственность. Директор организации Андрей Пивоваров сообщил, что все члены "Открытки" исключены во избежание их "преследования", пишет ФАН.

Карнаухов считает, что представители НКО "Открытая Россия" (зарегистрированную в Великобритании одноименную организацию Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной) могут действовать так же, как американский фонд в поддержку демократии (NED — в июле 2015 года НКО была внесена Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной).

Политолог напомнил, что у компании появился ряд проблем, однако работу они не прекратили. Он добавил, что "Открытка" может осуществлять разведывательную деятельность.