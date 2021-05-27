В Москве арестовали бывшего подчиненного генерала СК Музраева

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Экс-следователь Дмитрий Николаев, обвиняемый в получении двух взяток, по решению Басманного суда Москвы заключен под стражу.

Обвиняемый бывший подчиненный экс-главы управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева арестован до 17 июля. Ему предъявлено обвинение по шестой части статьи 290 УК РФ ("Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере"). Задержание Николаева проводилось в Волгограде, а позже он был этапирован в столицу для проведения следственных действий.

До увольнения из ведомства Дмитрий Николаев занимал должность следователя в Краснооктябрьском следственном отделе Волгограда СУ СК России. Подробности по уголовному делу в отношении фигуранта пока не разглашаются.