Медиагруппа «Патриот» и Veterans Team сообщили о начале информационного сотрудничества

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Сетевое СМИ Veterans Team стало новым партнером Медиагруппы "Патриот". Оно рассчитано на широкий круг читателей.

Медиагруппа "Патриот" начала информационное сотрудничество с изданием Veterans Team. Новых партнеров поприветствовал глава медиагруппы Николай Столярчук.

"Мы продолжаем расширять нашу партнерскую сеть и рады началу сотрудничества с Veterans Team. Это патриотическое издание, которое в современном и интересном для читателей формате защищает интересы России, борется с фейками и отстаивает историческую справедливость", — заявил он.

Столярчук отметил, что Veterans Team — издание, предоставляющее интересные и качественный контент. Он выразил уверенность в работе над совместными проектами. В свою очередь шеф-редактор Veterans Team Александр Суслов заявил, что позиции издания по свободе слова, патриотизму и чести совпадают с таковыми у Медиагруппы "Патриот".