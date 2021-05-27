Политолог Данюк заявил, что внутри США нет четкой позиции в отношении России

Федеральное агентство новостей / Александр Окунев

Внутри США нет консолидированной позиции в отношении России, уверен член Общественной палаты РФ, замдиректора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Речь о России и других странах шла в программе «Время покажет» на Первом канале. Как считает Данюк, в Америке есть разделение на несколько групп, каждая из которых по-разному относится к России. То же самое происходит в Европе, говорит он.

"Некоторые влиятельные группы в США боятся и не хотят встречи Байдена и Путина", — высказался Данюк.

Как отметил немецкий политолог Владимир Сергиенко, каждая страна хочет, чтобы на саммите Путина и Байдена речь зашла и об их государстве. Польша и подобные страны боятся, что останутся "без куска пирога", поэтому всеми способами пытаются обратить на себя внимание. В пример можно привести высказывание президента Польши Анджея Дуды о «ненормальной России».

Pr Scr youtube.com / «Кто против?»

Юрист-международник Николай Топорнин считает, что у каждой страны есть свои "шкурные интересы". Некоторые государства боятся, что после встречи Путина и Байдена в США изменят к ним отношение, среди них Польша и Украина, уверен он.

"Подобных провокаций будет еще много. Дуда — всего лишь исполнитель. Но Россия – толстокожая сверхдержава, нам надо только спокойно дождаться встречи не реагируя на провокации", — выступил международный обозреватель издательского дома "Коммерсантъ" Максим Юсин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Польша должна стать следующей, кто будет включен в список недружественных стран.