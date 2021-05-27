«Спасибо погоде»: россиян передумали штрафовать за летнюю и зимнюю резину

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Поправок о штрафах для водителей из-за несвоевременной смены зимней и летней резины в ПДД не внесено, заверил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.

В апреле о введении новых штрафов писали российские СМИ: сообщалось, якобы в июне, июле и августе нельзя будет ездить на зимней резине, а в декабре, январе и феврале — на летней. Штраф за нарушение этого правила должен был составить 500 рублей: пакет поправок разработало Министерство внутренних дел РФ.

Попов объяснил, что поправки в ПДД можно было вносить до конца прошлого года, но с 1 января 2021-го менять правила дорожного движения нельзя. Для этого необходимо полностью переписывать нормативно-правовой акт, регламентирующий деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения.

«Спасибо погоде, которая нам очень позволяет в последние две недели понять, что все касаемо нашей страны и зимних или летних колес, в общем-то, ахинея. <…> Никаких поправок не внесено. Я вчера проверил: перечень неисправностей, запрещающих эксплуатацию, еще не изменился», — заверил эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» / Настасья Шеркунова

Предложение МВД Попов считает не столько борьбой за безопасность на дорогах, сколько «просто формальным подходом» к проблемам автомобилистов. Однако идею запрета на езду с шипованными колесами в летнее время года эксперт поддерживает: неуместная зимняя резина сказывается и на состоянии дорог, и на частоте аварийных ситуаций.

«Во-первых, тормозной путь автомобиля на шипованной резине больше, чем по льду. Это связано с тем, что шип, торчащий из поверхности колеса, сокращает площадь примыкания колеса к дороге. Вторая проблема — шипы являются одной из двух составляющих колейности [вид деформации асфальтобетонного покрытия в дорожном полотне, — прим.ред.] на наших дорогах», — отметил Попов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

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