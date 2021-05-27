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Создатель Nexta обратился к властям Польши с просьбой о дополнительной защите

Политика
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Создатель Nexta обратился к властям Польши с просьбой о дополнительной защите
pixabay.com  / 

Создатель экстремистского Telegram-канала Nexta Степан Путило попросил Польшу обеспечить его дополнительной охраной. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции в Варшаве.

Степан Путило заявил, что опасается за свою жизнь и здоровье из-за поступающих "угроз". Создатель Nexta уже получил круглосуточную охрану в августе 2020 года. Путило призвал Евросоюз усилить давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко для освобождения экс-главреда экстремистского ресурса Романа Протасевича.

Сооснователя Nexta задержали после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Протасевич летел рейсом Афины — Вильнюс.

#польша #белоруссия #Nexta #Путило
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