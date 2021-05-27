Дезинфектолог рассказал, чем опасен отдых на непригодных для купания пляжах

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Роспотребнадзор опубликовал список непригодных для купания водоемов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Рекомендации ведомства оценил врач-дезинфектолог Николай Дубинин.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, жителям Северной столицы не стоит купаться в Ольгинском водоеме Выборгского района, а также Колонистом пруду в Пушкине. Кроме того, в список непригодных для купания попали пляжи Финского залива, в том числе "Ласковый", "Чудный", "Сестрорецкий" и "Комаровский".

"Роспотребнадзор отбирает во всех разрешенных для купания зонах и водоемах анализы воды, и конкретно в этих местах результаты были неудовлетворительные", — рассказал Дубинин в интервью iReactor.

Он отметил, что перечисленные пляжи не соответствуют санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим нормам. Помимо этого, объекты могут не соответствовать критериям подготовки прибрежной зоны для купания.

Дубинин также рассказал, что, купаясь на закрытых пляжах, можно подхватить множество инфекций. Прежде всего речь идет о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Наиболее уязвимыми в данном случае являются дети, так как иммунная система у них слабее, чем у взрослых, отметил специалист.