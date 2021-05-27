Лавров отреагировал на планы Кравчука по поиску новой площадки для ТГК

politexpert.net / Евгений Зайцев
Министр иностранных дел России прокомментировал слова постпреда Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости поиска другой площадки.
Российский дипломат отметил, что Украина постоянно ищет новые поводы для игнорирования минских договоренностей.
"Надеюсь, Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят это сделать", — добавил он.
Кроме того, Лавров отметил, что Кравчук находится не в том положении для принятия подобных решений.