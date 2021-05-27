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Лавров отреагировал на планы Кравчука по поиску новой площадки для ТГК

Политика
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Лавров отреагировал на планы Кравчука по поиску новой площадки для ТГК
politexpert.net  / Евгений Зайцев

Министр иностранных дел России прокомментировал слова постпреда Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о необходимости поиска другой площадки.

Российский дипломат отметил, что Украина постоянно ищет новые поводы для игнорирования минских договоренностей.

"Надеюсь, Франция и Германия как соавторы минских договоренностей не позволят это сделать", — добавил он.

Кроме того, Лавров отметил, что Кравчук находится не в том положении для принятия подобных решений.

#донбасс #лавров #кравчук
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