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Посол Турции выразил надежду на возобновление авиасообщения с Россией

Общество
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Посол Турции выразил надежду на возобновление авиасообщения с Россией
pixabay.com  / 

Республика Турция надеется на скорое возобновление авиасообщения с Россией. Как отметил посол государства, показатели заболеваемости COVID-19 в некоторых районах падают.

Турецкие власти надеются на возобновление авиасообщения с Россией в скором времени. Об этом заявил посол Турции Мехмет Самсар в беседе с РИА Новости. По словам посла, показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в туристических районах Турции снижаются.

Ранее Правительство России ограничило полеты в Турцию из-за тяжелой эпидемиологической обстановки с COVID-19 в стране. Правила вступили в силу 15 апреля и продлятся до 1 июня, сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

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